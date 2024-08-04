Madeni paralarda olduğu gibi hem değerli hem de sihirli bir şey olarak görülen metal, özellikle demirin ilk Avrupalılar tarafından kötü ruhları kovabilecek bir şey olduğu düşünülüyordu. Ve Romalılarda ve şanslı yedi rakamında olduğu gibi, at nallarında sıklıkla yedi çivi deliği bulunurdu.