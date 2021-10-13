Kitabı İtalya'da yayımlandı

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Senarist Aslı Zengin'in 'Evliliğe Giden Yol' adlı ilk kitabı 'La Strada Per Il Matrimonio' adıyla İtalya'da okurlarıyla buluştu

HABERTURK.COM

Sektörün yakından tanıdığı Aslı Zengin, ‘Romantik Komedi 1 Aşk', ‘Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda' ve ‘Sadece Sen' adlı sinema filmlerinin yanı sıra birçok TV dizisinin senaristi Aslı Zengin'in 'Evliliğe Giden Yol' adlı ilk kitabı ‘La Strada Per Il Matrimonio' adıyla İtalya'da yayımlandı.

İtalya'dan gelen teklif ile hayalini gerçeğe dönüştüren Aslı Zengin, "Çocukluğumdan beri kendimi hep yazarken hatırlıyorum. Kendimi ifade şeklim hep yazmakla oldu. Kendi hayal dünyamın hem izleyicide hem de okurlarda karşılık bulması benim için büyük mutluluk. Türkiye'de bir ilki başarmak da ayrı bir gurur kaynağı" dedi.