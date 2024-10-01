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        Haberler Gündem Güncel Kıskançlık krizi! Eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına ateş açtı | Son dakika haberleri

        Kıskançlık krizi! Eski sevgilisine ve onun erkek arkadaşına ateş açtı

        Fatih'te, eski sevgilisi ile onun erkek arkadaşının içinde bulunduğu araca ateş ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 00:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:41
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        Kıskançlık krizi kamerada
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        Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde L.T. ile erkek arkadaşı İ.H.F'nin içinde bulunduğu otomobile silahla ateş açıldı.

        Şüpheli hızla kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede inceleme yapan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli S.N'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

        Şüphelinin araçta bulunan L.T. ile daha önce sevgili olduğu, kıskançlık nedeniyle araca silahla ateş açtığı öğrenildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüpheli S.N’nin, çiftin içinde bulunduğu aracın camlarına ve lastiklerine ateş edip olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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