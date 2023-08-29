Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
Ordu'da, eski eşi 48 yaşındaki Mükerrem Başarmak tarafından sopayla dövülen 39 yaşındaki Ayşe Çetin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayşe Çetin'in eski eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı, 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği öğrenildi
Ordu'da olay, dün akşam, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.
ESKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre Mükerrem Başarmak (48), yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Ayşe Çetin'in (39) yaşadığı eve gitti.
KADININ ÇIĞLIKLARINI KOMŞULARI DUYDU
İkili arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mükerrem Başarmak, evde bulduğu sopayla Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
POLİSE KAPIYI AÇMADI DÖVMEYE DEVAM ETTİ
İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Mükerrem Başarmak, sopayla eski eşine vurmaya devam etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Ayşe Çetin'i kanlar içinde yerde buldu, Mükerrem Başarmak'ı gözaltına aldı. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.
GEÇEN YIL UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de, 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği belirtildi.
Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.