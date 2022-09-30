Kişiselleştirilmiş İstanbulkart nedir, nasıl alınır? İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir?

Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı için de İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerekecek. Peki,kişiselleştirilmiş İstanbulkart nedir, nasıl alınır? İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? Konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN? İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL, NEREDEN YAPILIR? Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan “Kart ekle” alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın. Diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.