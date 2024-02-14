Kışa özel kavrulmuş havuç çorbası tarifi

Kışın kolaylıkla elinizin altında bulunabilecek sebzelerden olan havuç, yemeklerin içerisine eklendiğinde hoş bir aroma verir. Bununla birlikte havucun sadece çorbasını da yapabilirsiniz. İşte, hem sağlıklı hem de farklı bir alternatif olan kavrulmuş havuç çorbasının yapılışı...