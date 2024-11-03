Kış mevsiminde yaz keyfi
Yurdun bir bölümünde yağışlı ve soğuk hava hakimken Antalya'da yaz havası yaşanıyor. Kentte 29 dereceleri gören güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.
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Soğuk hava tüm yurtta etkisini gösterirken Antalya'da yaz havası yaşanıyor.
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Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 ve nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
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Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.
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Birçok kişi sahil kenarında yürüyüş yaptı.
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Kimisi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya'da yarın ve haftanın ilerleyen günlerinde havanın az bulutlu, sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor.
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