Aralık ayına girmemize günler kala kış lastiği uygulaması da yürürlüğe girmek üzere. Yağmurlu ve karlı zeminde güvenli yolculuk yapılmasını sağlayan kış lastikleri, tüm araç sahipleri için zorunlu kılınıyor. Belirtilen tarihten itibaren kış lastiği takmayan sürücülere ceza kesilecek. Peki, kış lastiği ne zaman takmak gerekir, uygulama ne zaman başlıyor, lastik takmama cezası nedir? İşte, detaylar...