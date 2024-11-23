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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği takma dönemi nedir, takılmazsa ne olur cezası ne kadar?

        Araç sahiplerinin dikkatine: Kış lastiği uygulaması için son günler!

        Aralık ayına girmemizle beraber kış mevsimine resmen giriş yapacağız. Bu nedenle sürücülerin güvenli yolculuk için kış lastikleri takması gerekiyor. Son gün yaklaşırken, lastik takmama cezası 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi. Peki, kış lastiğini ne zaman takmak gerekir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:04
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        • 1

          Aralık ayına girmemize günler kala kış lastiği uygulaması da yürürlüğe girmek üzere. Yağmurlu ve karlı zeminde güvenli yolculuk yapılmasını sağlayan kış lastikleri, tüm araç sahipleri için zorunlu kılınıyor. Belirtilen tarihten itibaren kış lastiği takmayan sürücülere ceza kesilecek. Peki, kış lastiği ne zaman takmak gerekir, uygulama ne zaman başlıyor, lastik takmama cezası nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

          Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

        • 3

          Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

        • 4

          KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

          Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

        • 5

          Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

          Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

        • 6

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

          Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi.

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