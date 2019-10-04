Kış için cilt güzellik önerileri

Kış aylarında cildimiz güzelliğimiz için çok önemlidir. Soğuk hava ile ciltte yıpranmaya ve nemini kaybetmeye başlar. Bu yüzden bu mevsimde bakımınıza daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir.

Güzelliğimizi Kış Aylarında Koruma Önerileri:

Cilt en önemli giysimizdir. Bu yüzden bakımı da çok önemlidir. El, ayak, bacaklar, yüz ve dudaklar kışın nemini kaybeder ve pul pul dökülmeye, kaşınmaya başlar. Her duş sonrasında cildimizi losyon ile nemlendirmek gerekmektedir. Dudaklar da; soğuktan kurumaya ve çatlamaya başlamaktadır. Mutlaka dışarı çıkmadan önce koruyucu stick kullanmamız faydalı olacaktır. Özellikle cildinizin kaybettiği vitamin ve nemi geri kazanması için haftada 1 kez maske uygulamanız da fayda olacaktır.

Kış aylarında ter atılmadığı ve yaz aylarına göre hareketin daha aza indiği bu mevsimde kilonuzu korumaya özen gösterin. Aşırı kilo giyilen kalın kıyafetler nedeniyle sizi şişman gösterebilmektedir. Bu yüzden hava soğuk dahi olsa kısa yürüyüşler yapmaya özen gösterin. Soğuk hava nemlendirici ile korumaya aldığınız cildinizin canlanmasını ve diri kalmasını da sağlayacaktır.