        Kırşehir'de TIR'ın dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

        TIR'ın dorsesinden 9 milyon 800 bin makaron çıktı

        Kırşehir'de bir TIR'ın dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 16.10.2025 - 19:39
        TIR'ın dorsesinden 9 milyon 800 bin makaron çıktı
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda kentin giriş noktasında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde, 980 koli halinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

