Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan sosyal medyada gündem oldu. Dizide dikkat çeken Süveyda'nın hikayesi merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA'NIN HİKAYESİ

Kırmızı Oda’ya yeni sezonda dahil olan Süveyda’yı annesi bir şeyleri çaldığı için kliniğe getirdi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı. Süveyda ilk kez evden kaçtığında başına korkunç bir olay gelmiş. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümünde eğitimine devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat veriyor.İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Alişan son olarak Masumiyet dizisinde yer aldı.

İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)

2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)

2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)