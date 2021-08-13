Kırmızı Oda 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

KIRMIZI ODA 2. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 42. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.

Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.

Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.

Sadi (Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.

Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtacak.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kırmızı Oda, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı.Kırmızı Oda'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.