Ünlü dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ayça Bingöl, Kırmızı Oda dizisinin 2. sezonuna Derya karakteriyle dahil oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Ayça Bingöl hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ayça Bingöl 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 90'lı yıllardan beri dizi ve sinema sektöründe yer alan Ayça Bingöl 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Ayça Bingöl, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da rol aldı. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

AYÇA BİNGÖL FİLMLERİ, DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Sinema

Televizyon

Dijital

Yıl Yapım Rol Notlar 1997 Byzantine: The Betrayal Sharife Gelecek 2011 Crysis 2 Tara Strickland Seslendirme

Tiyatro Oyunları