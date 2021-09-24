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Kırmızı Oda Derya aslında kim? Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni sezon oyuncuları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda Derya karakterini canlandıran oyuncu Ayça Bingöl'e dair her şey merak konusu oldu. Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

24.09.2021 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kırmızı Oda Derya aslında kim? Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

Ünlü dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ayça Bingöl, Kırmızı Oda dizisinin 2. sezonuna Derya karakteriyle dahil oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Ayça Bingöl hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ayça Bingöl 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 90'lı yıllardan beri dizi ve sinema sektöründe yer alan Ayça Bingöl 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Ayça Bingöl, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da rol aldı. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

AYÇA BİNGÖL FİLMLERİ, DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Sinema

Yıl Yapım Rol Notlar
2000 Gözlük
2001 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Arwen Seslendirme
2002 Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
Kazara Zengin Babe Bennett
2003 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü Arwen
Kayıp Balık Nemo Peach
Peter Pan Wendy
2004 Hayatın Benim Illeana Scott
2005 Madagaskar Gloria
2006 Tramvay Elif
Buz Devri 2: Erime Başlıyor Ellie Seslendirme
2007 Beowulf: Ölümsüz Savaşçı Grandler'in Annesi
2008 28 Hafta Sonra Rose Byrne
2009 Sonsuz Aylin
Melekler ve Kumarbazlar Aysun
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı Ellie Seslendirme
2011 Ay Büyürken Uyuyamam Melek
2013 Benim Dünyam Handan Bayındır
2018 Müslüm Emine Akbaş

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar
1993 Süper Baba Ayça
1996 Tatlı Kaçıklar
1998 Çiçek Taksi Canan 96. bölüm
1999 Ah Bir Zengin Olsam Ayça
Sır Dosyası Alev Mini dizi
2000 Evdeki Yabancı İpek Erez
2002 Asmalı Konak
Anne Babamla Evlensene
Kınalı Kar Nazar Beyoğlu
2004 Sihirli Annem Başak 76. Bölüm
Yadigar Sedef
2006-2007 İki Aile Füsun
2006 Taşların Sırrı Gülergül
2007 Bıçak Sırtı
Hayat Kavgam
2008 Küçük Kadınlar Özgür
2009 Bez Bebek Rüya
2009-2010 Samanyolu Evsed
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Cemile
2014 Benim Adım Gültepe Gülümser
2016 Babam ve Ailesi Nilgün Kayalar
2019 Kardeş Çocukları Ümran Çetin
2021 Kırmızı Oda

Dijital

Yıl Yapım Rol Notlar
1997 Byzantine: The Betrayal Sharife Gelecek
2011 Crysis 2 Tara Strickland Seslendirme

Tiyatro Oyunları

Yıl Oyun Yazar Rol Notlar
Oyun Karıştı Dormen Tiyatrosu
Kare As Dormen Tiyatrosu
Zafer Madalyası Dormen Tiyatrosu
Olacak Şey Değil Dormen Tiyatrosu
1999 Yukarıda Biri Mi Var?[4] Ray Cooney Dormen Tiyatrosu
2001 Bugün Git Yarın Gel Dormen Tiyatrosu
Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar Dario Fo Tiyatro Fora
2005 Tıpkı Sen Tıpkı Ben Haluk Işık Yeditepe Oyuncuları
2006 Paramparça Turgut Özakman Yeditepe Oyuncuları
2008 Bana Bir Picasso Gerek Jeffrey Hatcher Bayan Fischer Duru Tiyatro
Nehrin Solgun Yüzü Nick Stafford Fay Tiyatro Stüdyosu
2009 Şölen Moira Buffini Siân Tiyatro Stüdyosu
2012 Çehov Makinesi Matei Vișniec İstanbul Devlet Tiyatrosu
2013 Nehir Jez Butterworth Kadın Oyun Atölyesi
2015 Hansel ve Gretel'in Öteki Hikayesi Neil LaBute Gretel Oyun Atölyesi
2020 Ben Anadolu Güngör Dilmen Mam'Art Tiyatro

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