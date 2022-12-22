İspanya'da yakalanan ve Türkiye'den özel bir ekip tarafından teslim alınan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in Hollanda polisi tarafından da arandığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da gözaltına alındığı bilgisi Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca açıklandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre açıklamada, Türk Polisi'nin Batı Avrupa'daki polis teşkilatlarıyla iletişime geçtiği ve Atilla Önder'in İspanya'da yakalatıldığı belirtildi.

ÖZEL EKİP İSPANYA'YA GİDİP, TESLİM ALDI

İnterpol ve Europol aracılığıyla yapılan çalışmalarla gözaltına alınan Atilla Önder'in teslim alınması için Türkiye'den özel bir ekip İspanya'ya gitti. Önder'in, Madrid'de İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekiplerimize teslim edildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", 6136 Saylı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El değiştirme", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından hakkında "Kırmızı Bülten" bulunan Atilla Önder'in uçağı İstanbul'a gelecek. İstanbul polisi tarafından teslim alınacak olan şüpheli, işlemlerin ardından Önder'i cezaevine teslim edecek.

ALİ EKBER AKGÜN CİNAYETİNDE İFADESİ ALINMIŞTI

Atilla Önder'in ismi 24 Aralık 2014'te İstinye'de trafik ışıklarında lüks aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetiyle gündeme geldi. Önder, uyuşturucu hesaplaması yüzünden öldürüldüğü belirlenen Akgün cinayetiyle ilgili ifade vermişti.

İfadenin ardından serbest kalan Önder'in oğlu Barış Önder'de bu soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. O dönem Akgün ile Önder arasında husumet olduğu ve bu husumetin Hollanda'daki uyuşturucu çatışmalarından dolayı başladığı iddia ediliyordu.

HOLLANDA POLİSİ ONUN İÇİN GELMİŞTİ

Önder, Akgün'ün cinayetinden sonra ortadan kayboldu. Serbest kalan oğlu Barış Önder'de Hollanda'da 2015 yılında öldürüldü. Hollanda'da yaşanan uyuşturucu hesaplaşmasının ardından Hollanda polisi tarafından Atilla Önder'i aradığı ortaya çıktı. Hollanda polisi 7 yıl önce Atilla Önder'in yakalanması ve hakkında bilgi edinmek için İstanbul'a gelerek İstanbul emniyetinden birtakım görüşmeleri yaptığı öğrenildi.