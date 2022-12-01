Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'ye getirildi

Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama suçlarından firari olarak aranan Serkan Akbaba Interpol-Europol daire başkanlığı tarafından çıkartılan kırmızı bültenle Almanya'da yakalandı. Akbaba Türkiye'ye getirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından firari olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca Kırmızı Bülten çıkartılmış ve yurt dışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalaması sağlanmıştır.

Ayrıca "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Birden Fazla Kişi İle Tehdit, Kaçakçılık, Basit Yaralama" suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30.11. 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.

TÜRKBÜKÜ'NDE SİLAHLI SALDIRI



Bodrum’un iki ünlü mekanında gerçekleştirilen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının azmettiricisi olan Serkan Akbaba'nın birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunuyordu.