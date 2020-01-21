Tüm Türkiye'nin kendilerini desteklediğini belirten Özçelik, "Tüm taraflı ve tarafsız kamuoyunun beğenisini ve takdirini aldığımızı düşünüyorum. Öncelikle çok iyi bir savunma yaptık. Futbolculara ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Burada yardımlaşma, dayanışma ve mücadele vardı. Bununla birlikte direnç de artıyor, inanç da artıyor. 0-0'ın en büyük nedeni bu. 3 Süper Lig takımını eleyince bu tür maçları oynamaya alıştık" ifadelerini kullandı.