05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk oluyor. Kupada sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, Kırklareli'den İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.
KIRKLARELİSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 3 (44', 52' Mevlüt Erdinç, 57' İbrahim Sürgülü (k.k)
34. dakikada Deniz Türüç, kazanılan penaltıda topu üstten dışarı attı)
(İkinci yarı oynanıyor)
STAT: Kırklareli Atatürk
SAAT: 14:30
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: A Spor
KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer
YEDEKLER: Umut, Ümit Can, Yusuf, Emre Balkı, Deniz Ataç, Malik, Görkem Bitin
TEKNİK DİREKTÖR: Bilgin Erdem
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt
YEDEKLER: Erten, Altay, Falette, Murat, Ozan, Tolga, Dirar, Allahyar, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor'un Fenerbahçe ile karşılaşması, kente büyük heyecan yaşattı. Tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıran GMG Kırklarelispor'un taraftarları, kentin bir çok noktasına yeşil-beyaz bayrak astı. Taraftarlar ev ve balkon camlarından ise takımlarına ait flamalar sarkıttı. Bazı esnaflar ise iş yerlerinin camlarına "Başarılar Kırklar", "Seninleyiz Kırklarelispor" yazılı pankartlar yapıştırdı.
Kırklareli Belediyesi, takım oyuncularının maketlerinden oluşan platformu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi. Vatandaşlar bu platformda hatıra fotoğrafı çektirdi.
13 BİN TARAFTAR
Taraftarlar maçın oynanacağı stada girebilmek için turnikeler önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar gecenin geç saatlerinde sıraya girerken bazıları ise sabah saatlerinde kuyruğa katıldı. Karşılaşmanın başlamasından önce taraftarların bir kısmı stat içerisine alınırken, büyük bir bölümü ise maçın başlamasının ardından peyderpey stada giriş yaptı.
3 bin 750 kişi kapasiteli stattaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Taraftarların bazılarının stat duvarlarına, çıkarak karşılaşmayı izlediği görüldü. Maç öncesi Kırklareli Valiliği ile Belediye Başkanlığı tarafından yeşil-beyazlı takım için hazırlatılan marşlar çalındı. Stat içerisi ise taraftarlar tarafından "Efsane 39", "Gölgen gibi adım adım her solukta senin yanında", "Trakya'mızın gururu" pankartlar asıldı.
Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala Kırklarelisporlu taraftarlar "Kırklar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük Kırklar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak hem oyuncuları hem taraftarları olumsuz etkiledi.
Fenerbahçeli oyuncular sahaya "Fenerbahçe Kırklareli halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor" yazılı pankart ile çıktı.
DEV EKRAN KURULDU
Stat içerisine giriş yapamayan taraftarlar karşılaşmayı stat dışında kurulan dev ekrandan izledi. Karşılaşmanın başlamasıyla dışarıda sırada bekleyen taraftarların bazıları turnikelere vurarak, tepki gösterdi. Taraftarlar, maçın 23. dakikasında "Elazığ üşüme, Kırklarelispor seninle" tezahüratı yaparak, atkıları ve bereleri sahaya attı.
Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, çevre illerin milletvekilleri, belediye başkanları da izledi.
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