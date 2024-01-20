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        Haberler Gündem Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - En son haberler

        Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

        Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek, seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:21
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        Kırklareli'nde feci kaza
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        Lüleburgaz’dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış (23) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Yolbakan yönetimindeki araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan’ın (57) hayatımı kaybettiğini tespit etti.

        Sürücü Hüseyin Yolbakan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Adılmış ile Yolbakan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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        #KIRKLARELİ
        #haberler
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