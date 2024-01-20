Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek, seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
Lüleburgaz’dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış (23) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Yolbakan yönetimindeki araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan’ın (57) hayatımı kaybettiğini tespit etti.
Sürücü Hüseyin Yolbakan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Adılmış ile Yolbakan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.