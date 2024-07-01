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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli’nde arıza yapan patlayıcı yüklü kamyon polisi alarma geçirdi | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde arıza yapan patlayıcı yüklü kamyon polisi alarma geçirdi

        Kırklareli'nde patlayıcı yüklü bir kamyon arıza yaptı. Polis, patlayıcı yüklü kamyonun etrafında geniş güvenlik önlemi alırken patlayıcılar, ekiplerin gözetiminde başka bir araca yüklenip Pınarhisar'da faaliyet gösteren fabrikaya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:17
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          Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkan, içerisinde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyicilerin bulunduğu A.Y. yönetimindeki kamyon Edirne Caddesi'nde arıza yaptı.

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          Sürücü A.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamyon, polis ekipleri nezaretinde sanayi sitesine götürüldü.

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          Patlayıcı madde yüklü kamyonun olduğu cadde araç ve yaya girişlerine kapatıldı.

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          Kamyon çevresine ise şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Bu sırada çevre esnafın da patlama riski oluşturabilecek faaliyeti durduruldu.

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          Polis ekiplerinin gözetiminde patlayıcı maddeler, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi. Patlayıcı maddelerin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi.

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