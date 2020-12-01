KIRKLARELİ - Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Edirne yolunda uygulama yapan ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.
Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.Sürücülerden Ahmet Yeşil, AA muhabirine, tüm sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırması gerektiğini söyledi.
Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu anlatan Yeşil, kendisinin de yaklaşık 10 gün önce tedbirlerini aldığını ifade etti.
- "Yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar"
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Ali Fuat Şeker ise kış lastiğinin soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını bildirdi.
Kış lastiklerinde 7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahip olduğunu anlatan Şeker, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre, 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Yasa, zorunluluk kapsamında olmayan hususi otomobillerde de kış lastiği kullanımını öneriyor. Ancak araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmelerini öneriyoruz." şeklinde konuştu.
Şeker, tedbirsiz, yola çıkan araçlar şehirler arası yollarda çok sıkı denetlenecek ve kış şartlarına uygun lastik takmayan araçların yola devam etmelerine de izin verilmeyeceğine dikkat çekti.
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