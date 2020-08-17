Kırklareli'nde kayalıklarda mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Şakir Kabasakal (48),Kışlacık köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle yasaklı bölgeden denize girdi.

Dalgalar yüzünden kıyıya ulaşamayan Kabasakal, denizdeki kayalıklara çıkarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan kişi jandarma, AFAD ve çevredekilerin yardımıyla iki saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kabasakal, 112 Acil Sağlık ekibince götürüldüğü Vize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.