Günümüzde yeni gündeme gelmeye başlayan ve bayanların oldukça dikkatini çeken uygulamalardan biri de frotokstur. Botoks uygulaması ile benzer isme sahip olan frotoks’un en iyi özelliği kırışıklıkların giderilmesi için cilt altına zehir içeren sıvıların enjekte edilmemesidir.
Frotoks henüz denenme aşamasındadır fakat uygulanmaya başlandığında bayanlar arasında popüler olacak gibi gözükmektedir. Şuan botoksun tercihi fazla olsa da; bu uygulama da vücuda bir miktar kimyasal girdiği göz ardı edilmemelidir.
Frotoks; botoks uygulamasından çok daha sağlıklı bir yöntemdir. Cilt altına zehir değil, sıvı azot enjekte edilmektedir. Cilde verilen sıvı azot şok etkisi yaparak kırışıklıklara neden olan kasların kontrol altına alınmasını sağlıyor. Frotoks uygulanmaya başlandıktan yaklaşık 4 ay içerisinde gözle görülen bir etki yaratmaktadır.
Frotoks Hangi Bölgelere Uygulanmaktadır
Froktoks uygulamasının en iyi yanlarından biri de sadece kırışıklıklar ve gençleşmek için yapılmamasıdır. Kişilerin ağrı hissettiklerini yere de uygulanarak o an için şok etkisi yaratıyor ve kısmi olarak bir süre sağlıklı olmasını sağlıyor. Bir futbol maçında sakatlanan bir futbolcuya frotoks uygulaması yapılarak, oyuna dönmesi sağlanabilmektedir.
Botoks ile Frotoks Farkı Nedir
Botoks; hareketli kasların bir süre durdurulmasını sağlayarak kırışık ve mimikler nedeniyle oluşan ciltteki bozuklukları en aza indirerek düzelmesini sağlayan bir uygulamadır. Ne kadar popüler bir uygulama olsa vücuda kimyasal girmesine neden olmaktadır. Botoks uygulandığında 2-3 günde etkisini gösterirken, frotoks uygulamasında etkileri işlem sonunda hemen görülmektedir.
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