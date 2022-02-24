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Kırım ve Belarus haritadaki yeri, konumu: Kırım ve Belarus nerede, Rusya Ukrayna savaşı için önemi nedir?

Kırım ve Belarus nerede? Kırım ve Belarus'un Rusya Ukrayna savaşı için önemi nedir?

Rusya bugün Ukrayna'ya operasyon başlattı. Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ile beraber Kırım ve Belarus'un coğrafi ve stratejik konumu araştırılıyor. İşte Kırım ve Belarus nerede, Rusya Ukrayna savaşı için önemi

24.02.2022 - 12:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İki ülke arasındaki krizin dönüm noktası Mart 2014’te Kırım’ın ilhakıydı. 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalarda yaklaşık 15 bin kişi öldü. Bugün ise Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine operasyon başlattı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi. 

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiğini belirtti.

     

    Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı. Kırım ve Belarus hattından saldırmaya başlayan Rusya, işgale devam ediyor. Peki, Kırım ve Belarus nerede, stratejik önemi nedir? İşte detaylar...

  • BELARUS NEREDE?

    Belarus ya da diğer adıyla Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları; batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

    Belarus, diğer BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefiki konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur.

  • KIRIM NEREDE?

    Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir. Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiyle Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C° dir ve yılın Sayı 70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fiziki bir bağlantısı kalmamıştır.

    Günümüzde Rusya ile birlikte Abhazya, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Ermenistan, Gana, Güney Osetya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Uganda, Belarus ve Afganistan tarafından Rusya'nın bir parçası kabul edilmekteyken, kalan ülkeler Ukrayna'nın parçası olarak kabul etmektedir. Kırım günümüzde Rusya'nın fiili işgali altındadır.

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