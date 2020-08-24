Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi'nde 19 yaşındaki Ahmet Pekcan ile kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Pekcan, göğsünden silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.