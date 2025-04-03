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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ZAMMI NİSAN 2025 BELLİ OLDU: TÜFE verileri ile Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Konut ve işyeri kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Nisan 2025 (konut/işyeri): TÜFE verileri ile Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Nisan ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Mart ayı enflasyon verileri bugün açıklandı ve böylece Nisan ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Nisan ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Nisan ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 04.04.2025 - 07:29
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        • 1

          Nisan ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Mart ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Mart enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Nisan ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Nisan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Nisan ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.

        • 2

          2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

        • 3

          2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

          Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

          12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

          Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

          2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        • 4

          NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

          Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

          Kira zam oranı: %51,26

          Kira zam bedeli: 5.126 TL

          Yeni kira bedeli: 15.126 TL

        • 5

          ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

          Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

          İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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