Kira zam oranı belli oldu

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Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanırken, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla belirlenen kira zam oranı da belli oldu. Buna göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 olarak ortaya çıktı.

Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında ise 59,95'e düşmüştü.

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.