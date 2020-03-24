Kinin nedir? Kinin bitkisi koronavirüse iyi geliyor mu? sorusu gündemde. Tüm dünyanın mücadele ettiği ve Türkiye'de de vaka ile ölümlerin görüldüğü koronavirüse karşı, son günlerde kinin maddesi öne çıkıyor. Yabancı basında da çıkan haberlere göre, kinin bitkisi koronavirüse iyi geliyor. Ancak bu tez henüz kesin doğruluk taşımıyor. Kinin ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KİNİN NEDİR?

Kınakına ağacından elde edilen al­kaloitlerin en önemlisidir. Tedavide kininin alkaloitleri yerine sülfat şek­li (sulphate de quinine) kullanılır. Buradaki sülfat sözü yüzünden kinin halk arasında çok defa kısaca sulfata diye de anılır.

”Sulphate de quinine” tedavide ilk kullanılan en tesirli kinin tuzuydu. Sonraları ”chloridrate de quinine” yapıldı. Bunun enjeksiyonda kullanılması uygun görüldü. Kininin bu şekillerinden başka ”tannat de quinine”, ”carobnate de quinine” (aris- tokin),”euquinine” (ökinin) gibi şe­killeri de vardır.

Kinin, kınakınadan elde edildiği ta­rihten beri sıtma savaşının en önem­li ilacı olmuş, bu ilaç sayesinde sıt­maya karşı büyük başarılar elde edilmiştir.

Daha sonraları atebrin, akridirı gibi ilâçlar da kinin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Kinin, mikropları, mayaları, bazı asalakları, hele sıtma yapan plazmoduen yok eder. Ayrıca, iştah açıcı, kalp düze­nini ayarlayıcı özellikleri de vardır. Bütün bunlardan başka, iltihap gi­derme, ateş azaltyna, az da olsa ağ­rıları dindirme gibi faydaları varsa da bu bakımlardan her zaman fay­dalı olmaz.

KİNİN NEDİR? NEREDE BULUNUR? İÇEREN İLAÇLAR NELERDİR?

Amazon'da yetişen Cinchona ağacının kabuğundan elde edilen kinin maddesi, hem sıtma ile savaşta, hem de sıtmaya karşı kullanılan sentetik ilaçların geliştirilmesinde moleküler model görevini yapmıştır. Cinchona ağacı kabuğundan kininden başka 20 farklı alkaloid madde çıkarılır. Bu maddeler, sıtmadan dolaşım bozukluklarına kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.

Formül: C20H24N2O2

Molar kütle: 324,42 g/mol

CAS numarası: 130-95-0

PubChem Bileşik Kimlik Numarası: 8549

KİNİN NE İÇİN KULLANILIR?

Kininin ilâç olarak en çok kullanıldığı hastalık sıtma (malarya) dır. Yıllarca bu hastalığın tek ilâcı olarak kalmış, yalnız, sıtma mikroplarının her çeşidine tesir edemediğinden, zamanla, kimya biliminin ilerlemesi üzerine, kininden daha kuvvetli sıtma ilâçları yapılmıştır. Bundan dolayı, kininîn bugün sıtma ilâcı olarak önemi azalmıştır, ancak, ateşli hastalıklarda, özellikle grip hastalığının tedavisinde, bu hastalıktan korunmada kullanılmaktadır.