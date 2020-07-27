Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Kimya Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020
2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|492,72120
|9299
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|453,89932
|27917
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|80
|445,25093
|33135
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|5
|433,31294
|40712
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|422,43701
|48175
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|80
|406,38728
|59840
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|398,85032
|65566
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|389,11895
|73551
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|60
|377,84697
|83238
|EGE ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|373,20867
|87399
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|2
|362,14676
|98315
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|70
|361,07959
|99408
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|358,87803
|101677
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|356,36030
|104427
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|5
|351,59922
|109635
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|343,15161
|119447
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|90
|313,57652
|162955
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|60
|307,32152
|174429
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|70
|304,77107
|179151
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|60
|297,49525
|194359
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|50
|291,14105
|208799
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|284,66708
|224889
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|20
|275,41388
|250639
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|10
|270,40256
|266167
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|45
|266,47530
|279027
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|55
|265,50460
|282331
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce)(%75 İndirimli)
|SAY
|13
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|50
|Dolmadı
|Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|Dolmadı
|Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
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