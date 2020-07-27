Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Kimya Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 492,72120 9299 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 453,89932 27917 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 80 445,25093 33135 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 433,31294 40712 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 422,43701 48175 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 80 406,38728 59840 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 398,85032 65566 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 389,11895 73551 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 60 377,84697 83238 EGE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 373,20867 87399 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce)(Burslu) SAY 2 362,14676 98315 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Kimya Mühendisliği SAY 70 361,07959 99408 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 358,87803 101677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 356,36030 104427 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 351,59922 109635 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 343,15161 119447 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 90 313,57652 162955 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 60 307,32152 174429 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 70 304,77107 179151 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 60 297,49525 194359 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 50 291,14105 208799 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 284,66708 224889 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 275,41388 250639 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 270,40256 266167 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 45 266,47530 279027 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 55 265,50460 282331 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı ATILIM ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 13 Dolmadı Dolmadı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 15 Dolmadı Dolmadı KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 2 Dolmadı Dolmadı KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 50 Dolmadı Dolmadı MARMARA ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 Dolmadı Dolmadı MERSİN ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 5 Dolmadı Dolmadı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği SAY 20 Dolmadı Dolmadı