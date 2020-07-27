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Kimya Mühendisliği taban puanı 2020 açıklandı mı? Kimya Mühendisliği başarı sıralaması

Kimya Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması, bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. YKS puanları ile Kimya Mühendisliği bölümünü tercih listesine eklemek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte 2020 Kimya Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması

27.07.2020 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Kimya Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Kimya Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY70492,721209299
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY100453,8993227917
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY80445,2509333135
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5433,3129440712
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY70422,4370148175
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY80406,3872859840
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY80398,8503265566
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY60389,1189573551
MARMARA ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY60377,8469783238
EGE ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY80373,2086787399
ATILIM ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce)(Burslu)SAY2362,1467698315
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAKimya MühendisliğiSAY70361,0795999408
GAZİ ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY60358,87803101677
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY50356,36030104427
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5351,59922109635
ANKARA ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)SAY100343,15161119447
GAZİ ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY90313,57652162955
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY60307,32152174429
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY70304,77107179151
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY60297,49525194359
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY50291,14105208799
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20284,66708224889
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY20275,41388250639
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY10270,40256266167
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY45266,47530279027
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY55265,50460282331
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20DolmadıDolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY13DolmadıDolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20DolmadıDolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY15DolmadıDolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY2DolmadıDolmadı
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY50DolmadıDolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY1DolmadıDolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKimya Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY5DolmadıDolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20DolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20DolmadıDolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20DolmadıDolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİKimya MühendisliğiSAY20DolmadıDolmadı

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