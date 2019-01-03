Kim Jong-un yeni yıl mesajında "nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin yaptırımlarının devam etmesi halinde, nükleer silahsızlanma taahhüdünden sapabileceği uyarısını yaptı.
Kim Jong-un söz konusu açıklamalarını yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında yaptı.
Kuzey Kore lideri, "Eğer ABD, tüm dünyanın gözü önünde verdiği sözünü tutmaz ve yaptırımlarda ısrar ederse, egemenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için yeni bir yol üzerinde çalışmaktan başka şansımız olmaz" şeklinde konuştu.
Kim Jong-un geçen yıl yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ve Güney Kore ile yıl boyu gelişen diplomatik sürecin ilk adımını atmıştı.
Başlayan nükleer diplomasi sürecinin yıl içindeki en önemli halkası, Haziran ayında Trump ile Kim'in buluşması olmuş ancak bu tarihi zirve sonrası pek az sonuç ortaya çıkmıştı.
BBC'nin Güney Kore muhabiri Laura Bicker, Kuzey Kore liderinin bu açıklamayla, ABD'den 2019'da yaptırımlar konusunda adım atmasını beklediği mesajını verdiğini kaydetti.
Kuzey Kore'ye, nükleer ve balistik silah programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir dizi yaptırım uygulanıyor.
Şubat'ta ikinci bir zirve olabilir mi?
Kim yaptığı konuşmada, nükleer silahsızlanma konusundaki vaatlerini hatırlattı ve bu yolda "sağlam adımlar" atıldığını söyledi.
Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile her hangi bir zamanda görüşme yapabileceğini de açıkladı.
Uluslararası gözlemciler, Pyongyang'ın her ne kadar nükleer testleri durdurmuş olsa da, tam ve doğrulanabilir bir silahsızlanma yolunda olduğuna dair çok az ibare olduğu görüşünü paylaşıyor.
ABD Başkanı Trump, Şubat ayı içinde ikinci bir zirve olabileceğini söylese de henüz resmiyet kazanmış bir tarih bulunmuyor.
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