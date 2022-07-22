Yeni sezona hazır

HABERTURK.COM

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘Kim Bu Aile'nin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor.

Mizah unsuru yüksek olan filmdeki aksiyon sahneleri de dikkat çekecek. ‘Kim Bu Aile'nin aksiyon yönetmenliğini film için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Seresin üstlendi.

Nurgül Yeşilçay, ‘Kim Bu Aile'de yine ses getirecek bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa videoda Yeşilçay, karakter imajı ile dikkat çekti. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. “Bu saçlar Menekşe’ye çok yakıştı” diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.