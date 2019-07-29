29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Killa Hakan kimdir? sorusu ünlü rapçi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen hayranları tarafından gündeme getirildi. Killa Hakan, gece yarısı yayımlanan ve Youtube'da öğle satlerine kadar 2 buçuk milyon tıklanan Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile birlikte söylediği Fight Kulüp şarkısıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Killa Hakan'ın müzik kariyerinden ayrıntılar haberimizde.
KİLLA HAKAN KİMDİR?
3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanyasında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.
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