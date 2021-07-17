"Kilit kavşak"ta trafik yoğunluğuna dikkat!

AA

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar 30-40 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.Kırıkkale-Ankara kara yolunda oluşan yaklaşık 10 kilometrelik trafik kuyruğu drone ile görüntülendi.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.