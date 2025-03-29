"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik denetimleri sürüyor

Ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "kilit kavşak" şeklinde adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

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Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla şehirlerarası yollardaki trafikte yoğunluk oluştuğunu dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Bunu yönetmek için İçişleri Bakanlığı olarak tüm gücümüzle yollardayız. Polis ve jandarma, toplam 69 bin 11 trafik görevlisi 9 gün boyunca sahada olacak. Amacımız kaza ve can kayıplarını önlemek. Bunun için de kazaların en önemli nedenlerinden hızı engellemeliyiz. Hızı engellemek için gece gündüz mobil radarlarımız ve yapay zekalı yerli radarımız dahil sahada olacağız ve gece gündüz kullanacağız. Hız koridorlarımız da 24 saat boyunca çalışacak. Bunların hiçbiri insanlara ceza yazmak için değil, kaza ve can kayıplarını önlemek için."

Ayhan, istatistiklerin, sürekli yoğun ve etkili denetimler yapıldığında ceza sayılarında bir miktar artış olduğunu ancak devamında vatandaşların kurallara uymaya başladığını ve ceza sayılarının azaldığını gösterdiğini kaydetti.