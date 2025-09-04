Kiliseye yönelik hakaretten tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.

