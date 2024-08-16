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        Haberler Gündem Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Güncel haberler

        Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi M.E., tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:54
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        Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte PKK terör örgütü içerisinde yer alan M.E.'nin 2019 yılında Suriye'nin Deyrizor ve Kobani bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

        Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla M.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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