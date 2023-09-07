Kilis'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Şıh Mehmet Mahallesi Alp Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çalışan Suriyeli kardeşler S.H. ve V.H. ile aynı iş yerinde çalışan Suriyeli A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

A.M'nin amcasının oğlu M.M'nin de karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.M, S.H. ve V.H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.H. ve V.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.