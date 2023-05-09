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Kilis'te 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Giriş: 09.05.2023 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kilis'te 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 1-8 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 hırsızlık olayında 10 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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