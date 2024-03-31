Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

"PARTİMİZE GEREKLİ DESTEĞİMİZİ VERDİK"

Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.