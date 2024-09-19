Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı seçildikten sonra kutlamak istediğini, onu da bugün gerçekleştirdiğini söyledi.

Dervişoğlu ile Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunları ile ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar ve Orta Doğu'daki karmaşık yapıyı konuştuklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'na teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti.

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Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından geçirdiği cerrahi operasyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "geçmiş olsun" dilediğini belirtti.

Görüşmede, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan siyasi şahsiyetlerle görüşmekten çok memnun olacağını ve kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini anlatan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Siz, yeni genel başkan seçildiniz, dolayısıyla benim gelip sizi ziyaret etmem icap ediyor." dediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü yerine getirerek bugün bir ziyarette bulunduğunu belirten Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.