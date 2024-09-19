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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu görüştü | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu görüştü

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:52
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        Kılıçdaroğlu ile Dervişoğlu görüştü
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        İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

        Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı seçildikten sonra kutlamak istediğini, onu da bugün gerçekleştirdiğini söyledi.

        GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

        Dervişoğlu ile Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunları ile ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar ve Orta Doğu'daki karmaşık yapıyı konuştuklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'na teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti.

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        Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından geçirdiği cerrahi operasyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "geçmiş olsun" dilediğini belirtti.

        Görüşmede, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan siyasi şahsiyetlerle görüşmekten çok memnun olacağını ve kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini anlatan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Siz, yeni genel başkan seçildiniz, dolayısıyla benim gelip sizi ziyaret etmem icap ediyor." dediğini ifade etti.

        Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü yerine getirerek bugün bir ziyarette bulunduğunu belirten Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

        "DÜNE DAİR BİR ŞEY KONUŞMADIK, YARINLARI KONUŞTUK"

        Görüşmede hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sorunlarını konuştuklarını, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, Türk siyasi hayatının karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin değerlendirme de yaptıklarını söyledi.

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        Dervişoğlu, görüşmede, siyasetin artık kurumlar üzerinden değil, kişiselleştirilerek, şahıslar üzerinden sürdürülmesinin mahsurlarına dikkat çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Düne dair bir şey konuşmadık. Hep yarınları konuştuk. 'Dün, dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım' düşüncesinden hareketle ülkemize, bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimizi ifade ettim. Bizim görüşmemizin spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok."

        "SPEKÜLASYONDAN UZAK DURMAK İÇİN" SORU ALMADILAR

        Dervişoğlu, ülkesi için siyaset yapan insanların bazı dönemlerde spekülasyondan uzak durmak adına alması gereken kararların olduğunu, bu kapsamda basın mensuplarından herhangi bir soru almayacaklarını ifade etti.

        Açıklamaların ardından Genel Başkan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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