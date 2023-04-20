Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bir Aleviyim, samimi bir Müslümanım

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Alevi" başlığı ile bir video paylaştı. 12 saatte 40 milyondan fazla görüntülen, 250 binden fazla beğeni alan video, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı videolar arasında en ilgi gören tweet oldu.

Bu seçimde ilk kez oy verecek gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım... Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum, mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir, onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir."

SAADET PARTİSİ'NDEN PAYLAŞIM

Saadet Partisi sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin şu açıklamada bulundu. "Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi ve “kimlik siyaseti”ni değil güzel âhlakı, adaleti, hakkaniyeti ve samimiyeti seçerek, bu çarpık düzene hep birlikte son verebiliriz." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin şu açıklamada bulundu. "Kimlikleri değil başarıları, ayrışmaları değil ortak hayallerimizi konuşma zamanı. Biz milletçe biriz, 13. Cumhurbaşkanımızın sözlerine ben de imzamı atıyorum." ifadesini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Hakan Altıntaş