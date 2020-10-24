Conor McGregor ile yaptığı boks maçıyla büyük ses getiren Dağıstan asıllı Rus boksör Khabib Nurmagomedov, UFC hafif siklet ünvan koruma maçında ABD'li boksör Justin Gaethje ile kozlarını paylaşacak. Peki Khabib Gaethje kafes dövüşü maçı ne zaman? Khabib Gaethje maçı saat kaçta, hangi kanalda?
KHABİB GAETHJE MAÇI NE ZAMAN?
Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için yeniden Octagon’da ringe çıkacak. “TheEagle”, 24 Ekim Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak gecede güreş kökenli boksör Justin Gaethje ile karşılaşacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.
KHABİB'DEN MAYVEATHER'A DAVET
Dünyaca ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, boks kariyerine nokta koyan Floyd Mayweather'a maç davetinde bulundu.
2018 yılında Conor McGregor'u nakavt ederek UFC'nin en iyisi olan Dağıstan asıllı Rus sporcu, 50-0 ile kariyerini noktalayan ve tarihin en çok kazanan sporcularından olan 43 yaşındaki Floyd Mayweather ile dövüşmek istediğini açıkladı.
Daveti açıklayan Khabib'in menajeri Ali Abdelaziz; 'Eğer emeklilikten bu maç için dönmek isterse Mayweather ile dövüşmeye hazırız. Ama yalnızca bir boks maçı olmayacak. Khabib bir kafes dövüşçüsü. 12 raundluk maçın 11 raundu boks, 1 raundu kafes dövüşü şeklinde olmalı. Buna cesareti varsa bekliyoruz' dedi.
Floyd Mayweather cephesinden bu teklife henüz bir yanıt gelmedi.
Bu açıklama sonrası dünyanın çeşitli yerlerinden büyük organizasyon şirketleri, olası tarihi maç için teklif hazırlığı yapmaya başladı. Şimdilik en yüksek teklif 100 milyon dolar ile Suudi Arabistan'dan geldi.
Konuyla ilgili konuşan Khabib ise; 'Eğer Floyd benimle dövüşmek isterse 1 raund da olsa kafese gelmesi gerek. Kafesteki dövüş gerçek hayattır. Ben bir boksör veya güreşçi değilim' dedi.
Mayweather'ın 43 yaşında olmasından da bahseden Khabib; 'Neredeyse babam yaşında. Onun yüzüne nasıl yumruk atacağımı bilmiyorum.' diye konuştu.
Conor McGregor ile 2017'de dövüştükten sonra emekli olan Floyd Mayweather, 2018 yılında Japon kick-boksçu Tenshin Nasukawa ile maç yapmış ve ilk raundda nakavtla maçı kazanmıştı.
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