        Kezban Arca Batıbeki'den Sound of Silence

        Kezban Arca Batıbeki’den Sound of Silence

        Kezban Arca Batıbeki'nin Sound of Silence başlıklı yeni kişisel sergisi, 13 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında Merkur Art Gallery'de görülebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 16:50 Güncelleme: 21.08.2025 - 16:50
        Kezban Arca Batıbeki'den Sound of Silence
        Merkur Art Gallery, 13 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında Kezban Arca Batıbeki’nin Sound of Silence başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Kırk yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki, bu sergide doğa, kadın bedeni ve sessizlik arasındaki kırılgan ilişkiler üzerinden yeni bir görsel evren kuruyor.

        Sanatçının siyah-beyazın baskın olduğu resimlerinde, yalnızca seçili imgelerde beliren renkler bir sesin, geri dönmeye çalışan bir hafızanın ipuçları gibi beliriyor.

        Bu işler, yalnızca temsil ve estetik düzlemde değil; etik, politik ve simgesel düzeyde de derin bir anlam katmanı sunuyor.

        “Sound of Silence”, sessizliğin yalnızca suskunluk değil, aynı zamanda bir direniş biçimi olabileceğini hatırlatıyor.

        Kadın figürlerinin doğayla kurduğu simbiyotik bağ, sanatçının kültürel eko-feminist bir bakışla geliştirdiği poetikasını görünür kılıyor.

        Ağaçlara kök salan bedenler, susturulmuş megafonlar, hedef tahtasına dönüşen kadın imgeleri; hepsi kadınlık hâllerine dair birer görsel manifesto niteliğinde.

        Derya Yücel’in sergi metninde de vurguladığı gibi, “Batıbeki’nin son dönem işleri, figürün ötesine geçerek yeni bir imgeleme alanı açıyor.

        Kadının bedeni bir hedef değil, bir alan; sesi bir yankı değil, bir çağrı olarak duyuluyor. Sessizlik ise burada hiç olmadığı kadar gürültülü.”

        Sergi; 13 Eylül - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Merkur Art Gallery’de izlenebilir.

