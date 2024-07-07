Kevin Bacon kılık değiştirdi: Berbat bir şeydi
Kılık değiştirerek bir günlüğüne ünlü değilmiş gibi davranan Kevin Bacon; "İnsanlar, bana nazik davranarak değil, beni iterek geçiyorlardı. Sırada beklemek zorunda kaldım. Berbat bir şeydi" dedi
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Ünlü oyuncu Kevin Bacon, hayatı sıradan bir insan olarak deneyimlemek için kısa süre önce kılık değiştirdiğini açıkladı. Ancak 65 yaşındaki oyuncu, "Bu berbat bir şey" sonucuna vardı.
'Ölüm Emri', 'X-Men: Birinci Sınıf', 'Gizemli Nehir', 'Görünmeyen Tehlike' gibi yapımlarla tanınan oyuncu, Vanity Fair'e verdiği röportajda, ünlü olmama fantezisini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ettiğini açıkladı.
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"Şikâyet etmiyorum ama oldukça tanınabilir bir yüzüm var" diyen Kevin Bacon; "Şapkamı ve gözlüklerimi takmak sadece bir dereceye kadar işe yarayacaktı. Özel efekt makyaj sanatçısına gittim ve ondan beni protez kullanarak tanınmaz hale getirmesini istedim" şeklinde konuştu.
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'Kevin Bacon Sıradan Bir İnsan Olarak Bir Gün Geçirdi' adında bir deneye imza attı ve bunun için profesyonel bir ekiple çalıştı.
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Takma dişler, farklı bir burun ve bir çift gözlük taktırdıktan sonra Kevin Bacon, Los Angeles'taki bir alışveriş merkezine gitti. "Kimse beni tanımadı" diyen oyuncu; “İnsanlar, bana nazik davranarak değil, beni iterek geçiyorlardı. Kimse 'Seni seviyorum' demedi. Ne bileyim, bir kahve falan almak için sırada beklemek zorunda kaldım. Ben de 'Bu berbat bir şey' dedim. Ünlü olmaya geri dönmek istiyorum” diye konuştu.
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1984 yapımı 'Footloose' ile ünlenen Kevin Bacon, kariyeri boyunca sayısız ödül aldı ve birçok filmde rol aldı.