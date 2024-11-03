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        Haberler Gündem Güncel Kestiği ağacın altında kalarak can verdi | Son dakika haberleri

        Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki adam, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:50
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        Kestiği ağacın altında kaldı
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki Tuncay Aydın'ın Köprüce köyünde ormanlık alanda motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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        #ARTVİN
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