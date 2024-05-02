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        Haberler Gündem Politika Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

        Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak. YSK'nın daha önce karar verdiği 7 ilçe ve beldedeki seçimler, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:56
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        Kesin seçim sonuçları yarın açıklanacak
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        Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nın kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

        1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nın 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.

        YSK'nın daha önce verdiği kararlar doğrultusunda Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

        Yerel seçim sonuçları için tıklayın

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