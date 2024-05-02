Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak. YSK'nın daha önce karar verdiği 7 ilçe ve beldedeki seçimler, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.
Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nın kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.
1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nın 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.
YSK'nın daha önce verdiği kararlar doğrultusunda Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.