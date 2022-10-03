Kesik baş cinayetinde 6 şüpheli gözaltında!

İstanbul Başakşehir, Kayaşehir Mahallesi, Şamlar mevkii baraj yolu üzerinde 9 Temmuz 2022 tarihinde kesilmiş bir kadın başı gören vatandaşlar polise ihbarda bulunmuşlardı.
TANINMASIN DİYE YÜZÜNE ZARAR VERDİLER
DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, 20 metre ötede çalılar arasında saklanmış vücudunu da bulmuşlardı. Kadının yüzüne bıçakla kesikler atılarak tanınmasının önlenmeye çalışıldığı tespit edilmişti.
PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadının kimliğini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan parmak izi incelemesinde kadının 2014 yılında fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nobar Gafarova (51) olduğu belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda Nobar Gafarova'nın çevresindeki kişileri inceleme altına aldı.
BİRİ KASAP 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayetle ilgili Türkmenistan uyruklu Muratcan R. (55), kardeşi Begburad R. (33) , Babajan R. (30), Metin A., Mehmet K. ve Remzi G. gözaltına alındı.
BİR ŞÜPHELİ CİNAYETTEN HAPİS YATMIŞ
Şüphelilerden Muratcan R.'nin Türkmenistan'da cinayet suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. Kurban pazarında kasap olarak çalışan Muratcan R.'nin Nobar Gafarova öldürülmeden önce oldukça sık görüştüğü belirlendi.
Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.
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