Kerkük'te düzenlenen etkinlikte "kadına yönelik şiddete son verilmesi" çağrısı yapıldı

Kent merkezindeki tarihi Kerkük kalesinde düzenlenen etkinliğe, idari yetkililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kadın aktivist katıldı.
Etkinliğe katılan Emel Sivil Toplum Örgütü Başkanı Surud Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te son 10 ayda aile içi veya kadına şiddete ilişkin polise intikal eden 1000'in üzerinde şikayet bulunduğunu belirtti.Hükümetin söz konusu olaylarda mağdur edilen kadınlara yeteri kadar destek olmadığını söyleyen Muhammed, "kadına yönelik şiddete son verilmesi" çağrısında bulundu.
Irak genelinde ve Kerkük'te aile içi veya kadına şiddet olaylarının sayısı ve dozunun giderek arttığına dikkati çeken Muhammed, Kerkük'te yıl başından bu yana bu bağlamda değerlendirilen 8 intihar ve 36 öldürme vakası yaşandığını ifade etti.
Muhammed, özelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler çerçevesinde getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte aile içi şiddet olaylarında artış kaydedildiğini vurguladı.
Etkinliğe katılan kadın aktivist Zine Eşref de aile içi ve kadına yönelik şiddetin en önde gelen nedeninin işsizlik olduğunu belirtti.Eşref, işsiz kalan bireylerin aile içi şiddete yöneldiğine işaret etti.
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