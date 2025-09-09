Keremcem ile Terry Crews bir arada - Magazin haberleri

ABD'li oyuncu ve komedyen Terry Crews, İstanbul'a geldi. Bir etkinlikte boy gösteren Crews, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Terry Crews, İstanbul'da Yedikule Zindanları'na gidip Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yedi.

Paylaşımlarda ayrıca Crews'un Keremcem ile bir araya gelip sohbet ettiği görüldü.

Terry Crews, İstanbul'dan yaptığı paylaşımlara "İstanbul, Türkiye ne kadar güzel bir yer. Ne kadar zengin bir kültür ve lezzet..." ifadelerini kullandı.