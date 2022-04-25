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Keremcem: 100 bin takipçim gitmiş! - Magazin haberleri

Keremcem: 100 bin takipçim gitmiş!

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Keremcem, yeni albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Sosyal medyada takipçi kaybetmesiyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Pandemi döneminde pek paylaşım yapamadım. Bir baktım 100 bin takipçim gitmiş. Albümüm çıkınca giden takipçilerim de geri gelecektir eminim, gidip geri gelenler nasıl yüzüme bakacaklar şimdi?" diyerek güldü

25.04.2022 - 09:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Keremcem, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Hava güzeldi, arkadaşlarla görüştük." ifadelerini kullandı.

  • "OYUCULUĞA ARA VERİP, ŞARKI SÖYLEYECEĞİM"

    Yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu da söyleyen Keremcem, "1.5 senedir bu albüme hazırlanıyorum. Oyunculuğa biraz ara verip, şarkı söyleyeceğim. Single yapmaktan sıkıldım, artık albüm yapma zamanı." dedi.

  • "100 BİN TAKİPÇİM GİTMİŞ"

    Ayrıca bu süreçte sosyal medyada takipçi kaybettiğini belirten 44 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

    Pandemi döneminde albüme yoğunlaştığım için sosyal medyada pek paylaşım yapamadım. Bir de o dönem bolca canlı yayınlar yapıldı, ben geri kaldım. Bir baktım 100 bin takipçim gitmiş. Şimdi tekrardan paylaşımlar yapmaya başladım. Albümüm çıkınca giden takipçilerim de geri gelecektir eminim, gidip geri gelenler nasıl yüzüme bakacaklar şimdi?

  • Keremcem, son dönemde yapımcıların sosyal medyada çok takipçisi olan kişilere rol vermesini soran muhabirlere ise, "Popüler olan kişileri tercih ediyor yapımcılar demek ki. Bu konuda ben bir şey diyemem, onları yapımcılara söyleyin." dedi.

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