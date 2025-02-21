Kerem Yavaş: Golü erken bulduğumuza pişman olduk

Süper Lig’in 25’inci haftasında Eyüpspor sahasında Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından eflatun-sarılı ekibin yardımcı antrenörü Kerem Yavaş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"GOLÜ ERKEN BULDUĞUMUZA PİŞMAN OLDUK"

Beşiktaş ile lig dördüncülüğü için önemli bir maça çıktıklarını belirten Kerem Yavaş, “Bugün Beşiktaş ile 4’üncülük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç bizim için değerliydi. Ligin yeni takımıyız. Tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele eden bir kulüp için bunu değerli buluyoruz. Maça erken bir golle başladık. Golün ardından son düdüğe kadar golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik. Bizi en çok üzen nokta ilk devredeki savunma performansımızdı. Bugüne kadar bizi kuvvetli tutan savunma bloğumuzdu. İlk devre Beşiktaş adına kolay bir diren olarak karşılarına çıktı. İlk devre beklemediğimiz kadar pozisyon verdik. Bu kadar çok verirseniz mağlup olmadan bitirmeniz kolay değil. İkinci devreye hamleler yaparak başladık. İlk devredeki kadar pozisyon vermedik. Üzüldüğümüz bir diğer nokta ise mağlup durumdayken reaksiyon veremedik. Ligde en kötü 2, 3 performansımızdan birini sergiledik. Rakip de Beşiktaş olunca cezalandırılıyorsunuz. Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk hedefiyle başladılar. Düşüşten sonra konsantre olmak kolay değil. İyi mücadele ettiler. Bu maçtan gerekli dersleri alacağız” diye konuştu.